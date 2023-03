La Querzoli riparte di slancio, titani liquidati in tre rapidi set

Hurrà Querzoli. Bastano le seconde linee a Forlì per schiacciare una PromoPharma inconsistente 3-0 (25-20, 25-19, 25-16), ritrovare il sorriso e rilanciare l’assalto alla zona playoff. Privo di Soglia, coach Kunda ha dovuto rinunciare anche agli acciaccati Porcellini e Marco Pirini, rispettivamente rimpiazzati da Del Grosso e Fabbri, entrambi autori di prestazioni più che dignitose. La palma di migliore in campo, però, spetta per distacco a Bonatesta, tracimante con 21 punti.

Avvio in sordina della Querzoli, costretta a rincorrere (2-4, poi 5-7). Ma quando è il turno di battuta di Bonatesta, Forlì ricuce e mette la freccia: 9-8. Qui inizia un botta e risposta che si protrae fino a quota 14, quando un monster block dell’imberbe Fabbri dà l’abbrivio alla fuga dei romagnoli. Bonatesta scaglia un bancale che spezza le mani del muro sammarinese (22-16) e un tocco felpato di seconda di capitan Mariella inchioda il 25-20.

Speculare il secondo set. Strappetto PromoPharma (4-6), subito annullato da Forlì. Che recapita la palla del postino e vola al comando. I titani restano in agguato e pareggiano a 12. L’equilibrio, però, dura un amen perchè Andrea Pirini alza il bastione, Bonatesta sgancia pipe a catinelle e così la Querzoli rompe gli argini: 22-17. Chiude una spadellata dell’ex Benvenuti.

Il terzo parziale è una mera formalità. Forlì a valanga: 6-3, poi 11-4, con Fabbri lesto a capitalizzare una difesa slash. Nel mentre, il kalashnikov di Bonatesta continua a sparare all’impazzata (18-13). San Marino sparisce come cenere (-7) e Del Grosso cala il sipario: 25-16.

Querzoli: Mariella 3, Bonatesta 21, Fabbri 8, Donati 13, Del Grosso 5, A. Pirini 6, Berti (L), Lega ne, Trento ne, Ravaglioli ne, Olivucci ne, M. Pirini ne, Porcellini ne, Nassi (L2) ne. All.: G. Kunda.

Marco Lombardi