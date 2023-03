Pistoiese-Forlì da rigiocare? Il 5 aprile è il giorno della verità

Spetterà al Collegio di Garanzia dello Sport l’ultima parola su Pistoiese-Forlì. La partita, valevole per la 10ª giornata di andata del campionato di serie D girone D, giocata lo scorso 23 ottobre allo stadio ‘Marcello Melani’ di Pistoia, era terminata col successo (0-2) dei biancorossi, ma aveva visto il ricorso della società toscana in seguito all’errore tecnico dell’arbitro Nicolò Rodigari della sezione di Bergamo che allontanò dal campo per doppia ammonizione il giocatore arancione Arcuri, scambiato per Biagioni.

Il primo verdetto della giustizia sportiva, stante l’ammissione dell’errore da parte del fischietto, aveva accolto il reclamo della Pistoiese; la decisione, però, prontamente impugnata dal Forlì dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello, fu successivamente ribaltata, con contestuale conferma del risultato maturato sul campo. I legali di viale Roma avevano dimostrato l’inammissibilità delle immagini televisive quali prove dell’errore evidenziato nel primo ricorso.

Adesso tocca al massimo organo della giustizia sportiva l’incombenza di discutere il nuovo ricorso dei toscani e scrivere la parola fine alla controversia, decidendo in maniera definitiva se la gara dovrà essere rigiocata o meno. Il collegio si riunisce mercoledì 5 aprile, a pochi giorni dalla Pasqua. In palio tre punti che per il Forlì sono fondamentali per difendere il terzo posto in vista dei playoff, per i toscani molto di più nella corsa alla promozione.

m. lo.