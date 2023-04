Rimini espugna Trapani, ora è prima Forlì può trovare qui la sua avversaria

Domenica, unica partita del giorno di Pasqua, Rimini ha espugnato Trapani 58-62. Ridotta a 6 uomini (più qualche minuto per il settimo), la Rinascita si è difesa con la zona. È partita male (16-9 il primo quarto), ma grazie ai numerosi rimbalzi d’attacco è riuscita a sorpassare sul 24-25 senza più perdere la testa dell’incontro, allungando anzi in maniera decisa sul +15 (31-46). Doppiata poco dopo la boa del terzo quarto sul +13 (36-49), è riuscita a gestire bene il finale, anche grazie ai 20 punti complessivi di Tassinari (nella foto).

Rimini in questo momento è prima nel suo girone appaiata ad Agrigento con 8 punti: domenica, al Flaminio, sarà proprio scontro diretto con l’altra formazione siciliana. Questa la classifica completa del Girone Bianco: Rimini e Agrigento 8; Nardò, Trapani e Latina 6; Chiusi 2. Le prime quattro si qualificheranno ai playoff (attenzione però che Rimini ha lo scontro diretto negativo contro Latina).

Quanto accade in questo raggruppamento interessa molto anche a Forlì che, se dovesse chiudere tra le prime quattro, pescherebbe la sua rivale ai quarti di finale proprio tra le qualificate del girone Bianco. Circostanza al momento molto probabile. In concreto, se Forlì arrivasse prima o seconda, troverebbe la quarta o la terza di questo raggruppamento; in caso di terzo o quarto posto, la seconda o la prima del Bianco. Con quattro partite ancora da giocare, è troppo presto per fare calcoli, ma di certo resta da monitorare se si creeranno le condizioni perché Forlì trovi Rimini sul proprio cammino per un esordio incandescente dei playoff.