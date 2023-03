Samorì e Lazzarini campioni regionali In luce anche i più piccoli della Rari Nantes

Molti successi per i nuotatori di Rari Nantes Romagna, divisi tra le piscine di Riccione, Forlì e Imola. A Riccione, nei campionati regionali Fin, due i titoli conquistati: Giovanni Samorì (classe 2008) nei 100 farfalla in 58’’04, e Thomas Lazzarini (2009) nei 200 rana in 2’33’’6. Samorì s’è aggiudicato anche l’argento nei 200 farfalla (2’09’’2). A Riccione sul podio anche Riccardo Ravaioli (2006) e Diego Gatta (2008). Il primo ha ottenuto due argenti nei 100 (57’’01) e 200 (2’07’’2) farfalla, migliorandosi significativamente. Bronzo, invece, per Gatta, nei 200 farfalla in 2’16’’6. La Rari Nantes Romagna ha conquistato il 15º posto su 60 squadre.

A Forlì c’era invece la ‘Combinata degli stili’, organizzata dall’Uisp per le categorie Esordienti, con la classifica finale stabilita dai tempi ottenuti nei 4 stili, in due prove. Tra le ragazze vittorie per Adele Gallani (B1), Sofia Camillini (B2), Beatrice Castagnoli (A1) e Mia Ricci (A2). Seconde invece Adele Cimatti (B1) e Alexia Miron (A1). Tra i ragazzi primi due posti sul podio per Mario Ilie Lucian e Daniele Esposti (A1), nonché Alessandro Renzi e Carlo Cordara (A2).

A Imola, poi, si è tenuta la 3ª prova del Campionato Libertas Propaganda (Esordienti C e B). Sugli scudi Linda Cimatti (2015), 1ª nei 25 rana e 2ª nei 25 dorso, e Nicolò Sabatini (2013), a podio nei 50 rana nella categoria B2. Podio interamente della Rari Nantes nei 50 dorso B2, con Nicolò Del Vecchio, Filippo Canelli e Alessandro Morigi. Nei 50 rana ordine d’arrivo leggermente differente: Del Vecchio, Morigi e Canelli.

u. b.