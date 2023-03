Seconda fase, nessun aumento dei prezzi

L’esordio nella seconda fase si avvicina e la Pallacanestro 2.015 ha già provveduto ad attivare la prevendita per il match contro la Vanoli. Biglietti disponibili tramite i ‘soliti’ canali, vale a dire nei punti vendita Vivaticket di Forlì e Forlimpopoli, nonché online su pallacanestroforli.vivaticket.it. Attenzione: per gli abbonati, le tre partite del girone Giallo sono incluse nella tessera stagionale. I prezzi dei tagliandi a tariffa intera sono invariati rispetto alla prima fase: parterre Gold 60 euro, parterre Rosso 45 euro, parterre low cost 35 euro, centrale numerato (Verde) 28 euro, curva numerata (Arancione) 22 euro, secondo anello (Giallo non numerato) 13 euro. Sono previste riduzioni per under 12 (gratuito nel Giallo, solo al botteghino), under 16 (sconto del 50%) e over 65 (sconto del 10%). La biglietteria aprirà domenica alle 17.

Inoltre, fa ritorno anche il gioco del Carlino che mette in palio cinque biglietti per assistere alla gara. I lettori potranno aggiudicarsi uno dei tagliandi gratuiti, che garantiscono un posto nel parterre, chiamando la nostra redazione (al numero 0543.453201) alle ore 13 di venerdì. I più fortunati e veloci a prendere la linea, tra una telefonata e l’altra, si aggiudicheranno i biglietti.