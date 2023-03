Uisp Lab84, ecco le quattro finaliste

Si sono concluse le semifinali playoff del torneo interprovinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s. Nel girone A Over Forever ha fatto sua anche gara3, liquidando così il Bagno Andreucci, e ora se la vedrà, in finale, contro gli Smashers che, viceversa, hanno dovuto faticare, in gara4, per piegare Le Querce. Nel girone B, di contro, Over the Top ha prevalso, in tre mosse, nel confronto con Fivefox, staccando il lasciapassare per la finale, nella quale ad attenderla troverà Passion Fruits che, invece, ha avuto la meglio, in gara4, su una combattiva Aston Birra.