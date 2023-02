Unieuro Forlì Ferrara 97-89: è poker di vittorie

Forlì, 5 febbraio 2023 – Grande prova di maturità della Pallacanestro 2.015, che ‘infila’ la quarta vittoria consecutiva superando anche Ferrara per 97-89. Sempre in controllo delle ostilità, i forlivesi si dimostrano più forti della mole di falli sul groppone e tengono così al sicuro il primo posto nel girone Rosso, in attesa delle due trasferte consecutive sui difficili campi di Cividale e Cento (una delle tre capoliste insieme a Pistoia). Ben cinque uomini in doppia cifra, con Sanford top scorer con 21 punti.

I biancorossi sfruttano qualche transizione in avvio, ma difensivamente commettono qualche sbavatura di cui Ferrara approfitta (12-15). Tre triple in successione di Pollone sono ossigeno, quindi Adrian e Cinciarini arrotondano: 33-22 dopo pochi minuti nel secondo quarto.

Ferrara ritrova la retina dal campo dopo 8’45” a secco, quindi con Smith si avvicina fino al 38-33. Sanford non ci sta e sale in cattedra: 8 punti consecutivi e +12 (49-37) poco prima della pausa lunga. Nella terza frazione l’Unieuro prova a rompere gli indugi una volta per tutte (65-52), ma Ferrara resta aggrappata al match: 67-61, poi 76-69 in apertura di ultimo quarto. La partita potrebbe facilmente rendersi scivolosissima, perché i padroni di casa sono privi di Radonjic e ‘carichi’ di falli e gli uomini di Leka ci credono. Forlì, in realtà, si dimostra solidissima: Valentini e Cinciarini sono bollenti e il +15 (93-78) a 2’40» dalla fine mette la parola fine alle ostilità.