Victor, troppi errori difensivi. Il Progresso cala il poker sul Titano

Victor San Marino

3

Progresso

4

VICTOR SAN MARINO (3-5-2): Pazzini 5,5 (1’ st Gattuso 5), Lombardi 5,5, Onofri 5, De Santis 5 (19’ st Pasquino 5,5), Sollaku 6 (31’ st Carlini 6,5), Lattarulo 5,5, Sabba 6, Haruna 5,5, Bertolotti 5,5 (1’ st Arlotti 6,5), D’ Este 6, Deme 5,5 (19’ st Villanova 6). All.: Cassani.

PROGRESSO (4-3-2-1): Cheli 6, Mele 7 (46’ st Biguzzi sv), Ballanti 6, Ferraresi 6,5, Baccolini 6 (33’ st Rossi sv), Selleri 6,5, Corzani 6,5, Pinelli 6,5, Carrozza 6,5 (20’ st Cocchi 6), Cancello 6,5 (33’ st Barbieri sv ), Matta 7 (41’ st Fridhi sv). All.: Vullo.

Reti: 1’ pt Cancello,10’ st Arlotti, 16’ st Matta, 29’ st D’ Este, 30’ st Pinelli, 37’ st Carlini, 44’ st Mele.

Arbitro: Scuderi di Verona.

Note: ammoniti Ferraresi, Carrozza, Lattarulo, Sabba; spettatori 100 circa; angoli 4 a 2 per il Victor San Marino ; recupero 1’ e 6’.

Una sequenza di errori difensivi lunga come quella che il Victor San Marino ha commesso contro il Progresso non si è vista nemmeno in tutte le precedenti giornate di campionato. D’accordo, gli ospiti hanno come si dice buttato il cuore oltre l’ostacolo, hanno segnato quattro reti andando in vantaggio per tre volte, tutto vero ma certo ieri perforare la difesa del Victor è stato davvero troppo facile. Ancora prima che il cronometro compia il primo giro il Progresso è già in vantaggio: Cancello da due passi di piatto calcia la palla che Pazzini tocca ma non trattiene. Il Victor impiega circa venti minuti a mettere ordine nelle proprie idee, fino a quando in pratica Sollaku col sinistro chiama Cheli alla parata a terra. Al 30’ gran botta di Bertolotti, Cheli respinge coi pugni, poi Deme serve D’Este che viene fermato per fuorigioco. Ad inizio ripresa Cassani manda in campo Arlotti il cui impatto sulla gara è notevole: al 10’ cross basso di Sabba, D’Este manca l’impatto, ma Arlotti col destro angola bene e sigla il pareggio. Da qui inizia una nuova gara, al 16’ rapido contropiede del Progresso; Selleri allarga per Matta che batte Gattuso con un rasoterra angolato.

Al 29’ bel cross di Sollaku per la testa di D’ Este e il Victor ritrova il pareggio. Il gioco riprende, Pinelli prova il tiro da distanza, Gattuso non cerca la respinta coi pugni e si fa passare la palla fra le mani. Il Victor non ci sta e per la terza volta si riporta sul pareggio e ancora una volta con un bel gol: gran destro a giro di Carlini al 37’. Ci si aspetta che tutti si accontentino del punto, ma il Progresso ha bisogno della vittoria e al 44’ Mele lasciato troppo solo sulla destra batte al volo superando ancora una volta Gattuso, le emozioni non sono ancora esaurite tanto che al 45’ Villanova riesce a superare Cheli, ma Ferraresi respinge l’ultimo assalto del Victor San Marino e mette al sicuro i tre punti. Una sconfitta che può allontare il Victor dalla vetta: oggi il Carpi ha la possibilità di allungare.

Roberto Daltri