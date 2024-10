Eventi Autodromo 2025, dal Gp al concerto di Max Pezzali: il calendario

Imola,10 ottobre 2024 - Verrà presentato ufficialmente solo nelle prossime settimane, ma ormai il calendario eventi 2025 del circuito è cosa fatta. La stagione si annuncia ancora a trazione automobilistica, con lo spazio per gli amanti delle due ruote che come quest’anno sarà limitato al solo weekend del Civ - Campionato italiano velocità moto. I pezzi forti sono i due Mondiali (Formula 1 e Wec), nonché il ritorno dei grandi eventi musicali con il concerto di Max Pezzali. In mezzo, tante conferme e qualche novità che sarà annunciata nei prossimi mesi.