AC/DC, un mese al grande show di Imola: ecco i treni speciali post-concerto

Imola, 20 giugno 2025 – La città è pronta per tremare di nuovo sotto le vibrazioni del rock. Dopo il leggendario concerto del 2016, gli AC/DC tornano in Autodromo con il loro ‘Power Up Tour’, pronti a scrivere un altro capitolo infuocato nella storia musicale della città. Domenica 20 luglio sarà una data da segnare in rosso per tutti gli amanti dell’hard rock: a far salire la temperatura ci penseranno Angus Young e soci, accompagnati dai Pretty Reckless in apertura. E per garantire un rientro sicuro e ordinato agli spettatori, Trenitalia ha annunciato una serie di treni regionali straordinari in partenza dalla stazione di Imola dopo il concerto.

La serata sarà la sola data italiana della band australiana. E dunque, a maggior ragione, l’organizzazione non ha lasciato nulla al caso. I biglietti sono nominali, acquistabili solo online e nei punti vendita fino a un massimo di 4 per account. Sarà possibile un unico cambio nominativo a partire da oggi Nessuna riduzione è prevista per i minori dai 7 anni in su, mentre i bambini sotto i 6 anni potranno accedere gratuitamente, ma senza diritto al posto a sedere.

Per agevolare il deflusso e il ritorno a casa, Trenitalia ha attivato una rete di collegamenti straordinari notturni in tre direzioni principali: Imola - Bologna Centrale (4,30 euro) con partenze alle 00.02, 00.25, 00.50, 1.20, 1.45, 2.15, 2.55, 3.25 (arrivi tra le 00.31 e le 3.48); Imola - Faenza (2,50 euro) con partenze all’1.08 e alle 2.30 e arrivi all’1.21 e alle 2.38; Imola - Rimini (7,30 euro): opzione 1 partenza 1.08, cambio a Faenza 1.21, arrivo 2.07; opzione 2: partenza diretta 2.30, arrivo 3.17. Tutti i biglietti ferroviari sono acquistabili sui canali Trenitalia, sia online che nelle biglietterie fisiche.

Per rimanere aggiornati sul live degli AC/DC, è disponibile la nuova app “Barley Arts x ACDC” (iOS e Android), sviluppata da AJepCom: notifiche in tempo reale, news logistiche, info sul traffico e contenuti esclusivi. Inoltre, Virgin Radio è la radio ufficiale dell’evento, mentre Rockol ne è media partner.

Il concerto degli AC/DC non sarà l’unico grande evento musicale dell’estate imolese. Pochi giorni prima, il 12 luglio, lo stesso Autodromo ospiterà infatti Max Pezzali. Entrambi gli show si terranno nel paddock Rivazza, vale a dire il consueto scenario dei grandi eventi in riva al Santerno. La nuova ‘Music park arena’ in via Malsicura, la cui nascita è stata annunciata nei giorni scorsi dal Comune, verrà infatti inaugurata solo a giugno 2026 con il live di Cesare Cremonini.