Concerti, Cesare Cremonini torna all’autodromo di Imola nel 2026: la data

Imola (Bologna), 13 giugno 2025 – Sarà Cesare Cremonini a inaugurare la nuova Music Park Arena dell’Autodromo, in via Malsicura. L’appuntamento è esattamente tra un anno, il 13 giugno 2026. Confermate dunque le indiscrezioni della vigilia. Oltre a Imola, dove il cantautore bolognese si è esibito a luglio 2022 (ma in quel caso sul palco tradizionale ai piedi della Rivazza), Cremonini sarà a il Circo Massimo di Roma il 6 giugno, all’Ippodromo Snai La Maura di Milano il 10 e alla Visarno Arena di Firenze il 17. “Siamo davvero felici che il primo grande concerto della Music Park Arena sarà quello di Cesare Cremonini, artista che la nostra città ama profondamente - commenta il sindaco Marco Panieri –. È un segno concreto di come questa nuova opportunità sia già diventata realtà: appena presentata, ha già trovato un primo protagonista d’eccezione. Lo ringraziamo per aver scelto ancora Imola, dopo lo storico concerto del 2022 e il forte legame che ci unisce. La nostra città rilancia con coraggio e guarda avanti, continuando a costruire passo dopo passo una nuova centralità culturale e musicale. Un progetto condiviso insieme all’Autodromo, che ringrazio, in particolare il direttore Pietro Benvenuti, e all’assessore all’Autodromo e ai Grandi Eventi Elena Penazzi. Grazie di cuore ai partner che hanno lavorato a questo risultato e con i quali si è scelto di condividere un percorso, a cominciare da Studio's e Live Nation”.