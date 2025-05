A scuola di diritto umanitario

Doppio appuntamento per il comitato imolese della Croce rossa italiana. Sabato 10 maggio giornata dedicata al Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa, all’educazione alla pace e al diritto internazionale umanitario. In programma un convegno a Palazzo Sersanti, organizzato con il patrocinio del Comune, articolato in due sessioni: dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Dopo i saluti e l’introduzione di Alessandro Brunori, presidente del comitato Cri di Imola e di Pierpaolo Tagliavini, delegato regionale Cri Principi e valori, dalle 9.30 verranno affrontati i vari temi: Diritto internazionale umanitario, Movimento internazionale di Croce rossa Mezzaluna Rossa, Educazione alla pace, Principi e valori, Tutela dell’emblema e dei Beni culturali.

Cri Imola ha inoltre aderito al progetto di sanità solidale ‘Salute in Comune’ sulla prevenzione del tumore al seno. Domenica 11 maggio In piazza Matteotti, a bordo di unità mediche mobili attrezzate, dalle 9.30 alle 18 verranno effettuate visite senologiche, ecografie e mammografie gratuite alla popolazione femminile nella fascia di età dai 18 ai 44 anni. ‘Salute in Comune’ porta la prevenzione nelle piazze italiane con staff medici specializzati. È possibile prenotare la visita telefonando al numero verde gratuito 800616109.