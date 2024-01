Al Cassero si ride con Gianluca De Angelis

Esilarante serata sabato alle 21 al Cassero Teatro Comunale di Castel San Pietro Terme. Protagonista sarà il comico Gianluca De Angelis che presenta “Storie metropolitane e altre”, nell’ambito della rassegna Risate al Cassero - stagione teatrale 2023-24, a cura della Bottega del Buonumore, con la direzione artistica di Davide Dalfiume. "Lo spettacolo di Gianluca De Angelis è una raccolta di storie, storie vere, storie inventate, storie da bar e leggende urbane, scandite sullo sfondo della metropoli, descritta nei suoi riti e le sue nevrosi – spiegano gli organizzatori -. Una narrazione vera e propria, che si pone a metà tra l’affabulazione e la parabola, sullo stile surreale della comicità più tipicamente di matrice milanese. Una raccolta di monologhi quasi cantati, con l’accompagnamento in scena di un musicista, che offre uno spaccato ironico della società di oggi, in cui non possono mancare le intercettazioni telefoniche, pezzo comico che Gianluca ha portato a Zelig in prima serata. La biglietteria sarà aperta il giorno dello spettacolo dalle 18 alle 21.