Le strade alternative ad A14 ed Emilia

Gli arrivi per il Gp di F1 del fine settimana, uniti al primo esodo verso la Riviera, rischiano di mandare il traffico nel tratto della A14 a ridosso di Imola. Per questo motivo, la Polizia stradale invita a bypassare Autostrada e via Emilia scegliendo la San Vitale. Per chi arriva in A14, invece, "l’uscita primaria rimane il casello di Imola, ma si consiglia anche l’utilizzo delle uscite alternative di Faenza e del casello di Castel San Pietro Terme", ricordano dalla Polstrada. In caso di circolazione particolarmente congestionata al casello di Imola, infatti, non è escluso che "le suggerite uscite alternative vengano momentaneamente rese obbligatorie", sottolinea la Polizia stradale. All’occorrenza, come già accaduto in passato, si potrebbe anche decidere di non consentire l’ingresso in A14 dal casello di Imola (vale a dire la città verso l’Autodromo) durante la fase di afflusso e impedirne l’uscita durante la fase di deflusso del pubblico in uscita da Imola. Per questo motivo, nelle giornate di sabato e domenica, dalle 7 alle 15 "potrà essere interdetto il traffico in entrata al casello autostradale di Imola – concludono dalla Polstrada – e dalle 15 fino a cessate esigenze non si dovrà utilizzare il casello di Imola in uscita dall’A14".