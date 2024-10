Autocarro e bici si scontrano. Grave il ciclista

Un altro scontro stradale si aggiunge alla lunga lista degli incidenti accaduti nelle ultime settimane. Il luogo del sinistro, questa volta, è via Zappa, strada parallela alla via Emilia, in direzione Bologna: qui un ciclista, che viaggiava contromano, ha urtato contro il parabrezza di un autocarro Doblò, guidato da un ottantenne residente a Imola. Ferito il ciclista, un cinquantenne residente di Castel del Rio, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Imola. Sul posto è intervenuta la polizia locale.

Un tragico episodio che accende di nuovo i riflettori sulla sicurezza stradale, che spesso manca a causa di distrazione, conduzioni dei mezzi e dei veicoli (anche quelli non a motore, come in questo) pericolose. A questo si aggiunge

Quello di ieri è solo l’ultimo degli incidenti che hanno coinvolto le strade cittadine, seguendo la scia del teatro di scontri. Solo domenica, un’auto è uscita di strada in via della Cooperazione, mettendo a rischio la vita della conducente, una donna di quarant’anni e delle sue due figlie, di due e quattro anni. L’epilogo, fortunatamente, non è stato tragico. Nella stessa via, qualche giorno prima, si è verificato un altro scontro: coinvolte nella carambola due auto, a bordo della quale c’era una donna, che, ferita ma non in pericolo di vita, è stata trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna.

Prima ancora, nella giornata di mercoledì gli scontri sono stati due, con due feriti. Fatale, invece, l’incidente di fine settembre in via Correcchio, dove un ragazzo di sedici anni ha perso la vita in sella alla sua moto, sbattendo contro un albero.

red.cro.