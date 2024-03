Casa protetta Coccinella, il dono dei bambini

Una bellissima mattinata, quella trascorsa dagli anziani ospiti della Casa protetta comunale Coccinella di Castel San Pietro Terme in compagnia dei bimbi e delle maestre della Scuola dell’infanzia Don Luciano Sarti. "Mai come ora – afferma Andrea Pittelli, responsabile delle Attività Educative e di Animazione della Coop. Elleuno –, l’incontro intergenerazionale fra età diverse assume un significato primario all’interno della nostra società, poiché permette di conoscere, imparare e riscoprirsi. E’ ciò che accaduto agli anziani, i quali all’arrivo dei bambini hanno improvvisamente abbandonato la loro abituale espressione per far posto a stupore, sorrisi e momenti di commozione, nel trovarsi di fronte a più di settanta bellissimi e simpaticissimi bambini. Questi ultimi, con la Pasqua alle porte e sotto la guida delle maestre, hanno intonato delle belle canzoni religiose e donato dei pensieri (bigliettini ritagliati a forma di mani) ad ognuno degli anziani presenti, oltre al bellissimo striscione di auguri che verrà esposto in struttura. Noi della Coccinella, per ricambiare la graditissima visita, abbiamo donato disegni dipinti e colorati a mano dai nostri ospiti e operatori".