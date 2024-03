Castel del Rio, la Pro Loco pronta a eleggere il nuovo direttivo

La Pro Loco Alidosiana di Castel del Rio si prepara alla fase congressuale che sfocerà nell’elezione del nuovo cdirettivo per il prossimo quadriennio. Stasera, alle ore 20.30 nella Sala Coop del paese, i soci dell’associazione si raduneranno per presentare e approvare il bilancio 2023 e per dare informazioni utili sulla campagna di tesseramento. Le tessere 2024 (valide fino al 2027, ndr) sono già in distribuzione alla Lavanderia Cinzia, nei locali de ‘La Cantinaccia’ e gli uffici di PineApp al civico 40 di Piazza della Repubblica. Ma l’emissione delle card potrà essere richiesta anche via email (info@prolococasteldelrio.it). Un passaggio fondamentale per il sodalizio, impegnato nell’organizzazione di eventi e sagre. Manifestazioni, tra le quali spiccano gli appuntamenti dedicati a porcini e marroni, capaci di calamitare migliaia di persone. Senza dimenticare i tanti investimenti sostenuti per il bene della comunità. "Dopo l’assemblea ordinaria del 27 verranno raccolte le candidature per il rinnovo del consiglio – spiega Paolo Franceschi, attuale presidente del gruppo -. Poi, entro metà aprile, fisseremo la data della votazione che delineerà il direttivo. Ai membri eletti spetterà la nomina del nuovo presidente". Intanto la programmazione del calendario delle iniziative per il 2024 prende forma: "Tutte le manifestazioni sono state confermate. Si partirà, come sempre, il 25 aprile con la Festa dei Fiori – anticipa Franceschi -. Ultimi due week end di agosto per celebrare il fungo porcino a colpi di manicaretti poi sarà la volta del marrone". Con una novità: "Il frutto tipico della zona non monopolizzerà più i quattro fine settimana di ottobre ma si sposterà negli ultimi tre comprendendo anche il primo week end di novembre – svela -. Una scelta inevitabile. Il periodo autunnale si sposta sempre più avanti e non è facile reperire il prodotto". Il bilancio di mandato è più che positivo: "Non ci siamo fatti mancare proprio nulla – scherza Franceschi -. Sono stati anni impegnativi e faticosi ma utti gli obiettivi, in termini di eventi e investimenti, sono stati raggiunti". Tra questi ultimi, per esempio, spiccano gli acquisti di nuove attrezzature, arredi urbani e decorazioni floreali per il paese. Il tutto in stretta sinergia con il municipio".

Per non parlare del deciso rilancio de ‘La Cantinaccia’, ex ghiacciaia di Palazzo Alidosi e sede legale della Pro Loco, diventata ormai un baluardo ricettivo per turisti e visitatori: "Tra degustazioni enogastronomiche, valorizzazione dei prodotti tipici e info point turistico – conclude il presidente -. Un punto di incontro tra storia e presente, nato dalla collaborazione tra Casa Baloo di Andrea Zuffa e Pro Loco Alidosiana, aperto al pubblico il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 17 e nei fine settimana dalle 15 in poi".

Mattia Grandi