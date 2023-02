Giochi, sfilate e mostre Il centro storico si colora

Giochi, sfilate, mostre, concorsi. È una delle domeniche più attese dell’anno quella di oggi per i bambini di Castel San Pietro. Va in scena, infatti, la 19esima edizione del Carnevale organizzato da Comune e Pro Loco che torna in versione ‘big’ dopo gli anni di restrizioni e limitazioni legati alla pandemia. Il divertimento è dunque assicurato al "Carnevale nel regno della fantasia" che animerà il centro storico di Castel San Pietro Terme. L’appuntamento per tutte le maschere è fissato alle 14.30 in piazza Galvani, proprio di fianco all’ex stazione delle corriere. Mezz’oretta per sistemare gli ultimi dettagli e per comporre la ‘griglia di partenza’ e poi alle 15 partirà la vera e proprio sfilata per le strade del centro storico con tanto di concorso delle maschere che saranno valutate dalla giuria itinerante. Durante tutto il pomeriggio, poi, ci saranno giostre per bambini, animazioni, intrattenimenti, dolcezze, mentre a fare da colonna sonora ci sarà la musica del Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme. Tra gli appuntamenti tradizionalmente più attesi c’è poi alle 16 nella zona del Cassero lo spettacolo di burattini "Celestino Principe" curato dalla Compagnia Nasinsù, uno spettacolo che avrà come filo conduttore, spiegano gli organizzatori, "la ricerca della moglie perfetta per il Principe Azzurro, che altrimenti sarà destinato a marcire entro 24 ore. Saranno tre le fanciulle ‘in corsa’, Bella, Cenerella e Bianca. La storia di Celestino Principe – spiega la compagnia –, critica la mania corrente di concorrere e ridurre l’amore a gara, perché i princìpi sono più importanti dei Prìncipi". Lo spettacolo in zona Cassero farà da preludio al ricco e intenso finale del pomeriggio, che vedrà alle 17.30 davanti al Municipio le premiazioni di maschere e gruppi mentre alle 17.45 ci si trasferirà al primo piano del Palazzo di piazza XX Settembre per l’inaugurazione della mostra e la premiazione del concorso dei disegni. Saranno premiate le due classi autrici dei disegni primi classificati: la sezione F della Scuola dell’infanzia Rodari, e la classe 5ªA della Scuola primaria Don Luciano Sarti per il disegno dal titolo "Educazione all’immagine", mentre la classe 1ªA della Scuola primaria Serotti riceverà il 1° Premio Locandina per l’immagine del Carnevale 2023.