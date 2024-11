I numeri del bilancio. Con.Ami, volano gli utili: 6,7 milioni al giro di boa

Un utile di oltre 6,7 milioni di euro al giro di boa di metà anno, destinato secondo le proiezioni a salire fino a quota 14 milioni a fine 2024. Il tutto con un aumento di circa 900mila euro rispetto al consuntivo 2023, chiuso invece a quota 13,1 milioni. È quanto emerge dalla relazione semestrale sull’attività del Con.Ami, approvata nei giorni scorsi dall’assemblea dei soci del Consorzio pubblico dei 23 Comuni.

"Anche il 2024 è caratterizzato da alti tassi di interesse – si ricorda nel documento che fa il punto su quanto accaduto tra gennaio e giugno di quest’anno –. Fattore che rende gravoso il ricorso al mercato del credito per il finanziamento di investimenti".

Per quanto riguarda i "ricavi da canoni e convenzioni derivanti dalla gestione caratteristica", previsti sia al 30 giugno che a fine anno, questi "hanno seguito la seguente evoluzione rispetto all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2023", spiegano dal Consorzio. La proiezione prevede infatti un incremento dei ricavi caratteristici che passano dai 9,2 milioni rilevati lo scorso anno ai quasi 9,5 milioni messi in conto per il 2024.

Questo maggior volume di ricavi, di circa 267mila euro, secondo il Con.Ami è riconducibile all’incidenza di vari fattori.

Il primo: un aumento del canone di affitto per il compendio Autodromo, pagato dalla controllata Formula Imola, "a seguito dell’attuazione della clausola contrattuale che prevede un incremento del canone in correlazione con gli importanti investimenti effettuati nell’esercizio precedente", spiegano dal Consorzio, citando in questo senso al completamento della passerella pedonale sopraelevata adiacente al corpo box con relativi vani scale, ascensori e servizi igienici.

Il secondo: l’incremento dei ricavi derivanti da contratti di locazione, compresi quelli dell’hub turistico e immobili limitrofi, a seguito di adeguamenti Istat. E ancora: la previsione di incrementi dei contributi per la promozione territoriale ‘Terre e Motori’ legata allo svolgimento del Gran premio di Formula 1. A questo proposito, va ricordato che per il 2024 il Con.Ami è anche tornato a sostenere, con due milioni di risorse proprie, la gara annullata lo scorso anno causa alluvione. Infine, c’è un "lieve decremento" del canone del servizio idrico "in linea con il dato espresso nell’ultimo piano triennale 2024-2026 e bilancio preventivo", spiegano dal Consorzio.

Nella relazione semestrale di Con.Ami si rileva poi che "a parte Area Blu, per tutte le altre società partecipate sono previsti per il 2024 risultati netti positivi". Detto che un eventuale ‘rosso’ della (spesso contestata) società in house del Comune nel bilancio di quest’anno dopo anni di ‘segni più’ sarebbe una sorpresa destinata più a incendiare il dibattito politico che non a incidere sui conti del Consorzio, dal Con.Ami prevedono dividendi da Hera, Acantho, Sfera e Bryo per complessivi 16,7 milioni, in aumento di oltre 1,6 milioni rispetto al 2023, per effetto dei risultati ottenuti dalla multiutility della quale il Consorizo è secondo azionista pubblico.

Per quanto riguarda infine gli investimenti futuri, dal Con.Ami ricordano quelli nel settore idrico integrato (oltre 40 milioni dell’ammodernamento del sistema di approvvigionamento idrico di Castel Bolognese e comuni limitrofi), il rilancio dell’Osservanza con i fondi del Pnrr, gli interventi sulle farmacie comunali, la ristrutturazione del parcheggio Ortomercato e l’ammodernamento dell’Autodromo.