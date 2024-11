I temi discussi in Consiglio. Mozioni su lotta alla mafia e inclusione scolastica

Gruppi consiliari molto attivi a Casalfiumanese su temi di rilevanza sociale. Sono stati tre, infatti, i punti all’ordine del giorno promossi in consiglio comunale dalla maggioranza targata ‘Insieme per Casalfiumanese’ e uno dall’opposizione ‘Voce’. Dalla condanna di ogni forma di violenza sulle donne all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Ma anche l’ampliamento della comunicazione in occasione di consigli e commissioni consiliari e la lotta alle mafie. Per quanto riguarda il primo tema, l’analisi di ‘Insieme per Casalfiumanese’ ha preso spunto dai dati pubblicati nel ‘Dossier Viminale’: dal 1° gennaio 2023 al 31 luglio 2024 in Italia sono stati commessi 174 omicidi volontari con vittime di sesso femminile di cui 145 in ambito familiare-affettivo e 92 da partner o ex. Senza dimenticare le più di 14mila donne che ogni anno denunciano episodi di stalking e la piaga delle violenze in rete tra web e social. Così, in un contesto circondariale in cui sono attivi Centri Antiviolenza e diverse realtà associative come PerLe Donne e Trama di Terre, la maggioranza casalese ha chiesto alla giunta di continuare la promozione della cultura del rispetto e della tutela delle diversità che identificano le peculiarità di genere. Non solo. Avanzata pure la richiesta di promuovere l’introduzione nell’ordinamento penale del reato di stupro come atto sessuale compiuto senza il consenso della donna per dare seguito alle proposte di modifica delle attuali leggi. Ma anche l’avvio dell’iter parlamentare per la discussione sull’educazione alla parità e all’affettività, la formazione di operatori della giustizia, la promozione di campagne di informazione plurilingue per fare conoscere il numero d’emergenza 1522, signal for help e reti antiviolenza e l’intitolazione di vie, strade e piazze dedicate alle donne che hanno fatto la storia italiana e casalese.

Sul fronte dell’inclusione, che a Casalfiumanese nel 2023 ha veicolato oltre 100mila euro di risorse, gli appelli di ‘Insieme per Casalfiumanese’ si sono concentrati sulle sollecitazioni per garantire fondi certi ai municipi per le spese di assistenza educativa scolastica con copertura totale degli aumenti tariffari orari del personale delle cooperative sociali. Infine, la necessità di promuovere al meglio sui canali comunicativi dell’ente le sedute del consiglio comunale e le commissioni. Ma si pensa anche di realizzare un periodico comunale da distribuire ai cittadini. Impegno a promuovere iniziative contro tutte le mafie nella mozione del gruppo ‘Voce’ guidato da Stefania Rovatti che ha rimarcato in consiglio la necessità di non abbassare l’asticella dell’attenzione sulla criticità in tutta l’area circondariale.