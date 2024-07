Imola, incendio alla scuola Orsini in Pedagna

Imola (Bologna), 2 luglio 2024 - Fiamme alla scuola Orsini, in via Vivaldi, in Pedagna. Secondo le prime informazioni disponibili non risultano persone coinvolte, ma solo danni alla copertura esterna, interessata dall’incendio. I vigili del fuoco sono stati chiamati alle 11.25 e sul posto sono giunte due autopompe, l’autoscala e un’autobotte, l’auto con il funzionario di guardia.

L’incendio è stato rapidamente messo sotto controllo dai vigili del fuoco che ora dovranno accertare le cause esatte del rogo. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Simone Carapia, ha chiesto di verificare "l’idoneità del certificato antincendio e quello elettrico” e la corrispondenza con le normative vigenti.