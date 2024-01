Rogo parte dal camino, casa devastata

Danni ingenti all’immobile, dichiarato inagibile; ma per fortuna nessuna persona coinvolta. È il bilancio dell’incendio che martedì sera ha visto impegnate sei squadre dei vigili del fuoco, che a partire dalle 20 si sono alternate in via Piratello per spegnere l’incendio in un’abitazione non lontana dalla via Emilia.

Gli arredi interni della casa, in particolare, risultano pesantemente danneggiati dalle fiamme.

L’intervento dei pompieri è durato due ore e ha visto impegnati i caschi rossi dai distaccamenti di Imola, Medicina e dalla sede centrale. Sul posto erano presenti anche i carabinieri. Sono in corso le indagini per ricostruire l’origine dell’incendio.

Al momento, l’ipotesi più accreditata è che le fiamme si siamo sprigionate da un camino e abbiano poi invaso tutto il piano terra della casa, di fatto distruggendolo. Come accennato all’inizio, l’abitazione è stata dichiarata inagibile.