La formazione fa ’Boom’ . Quattro corsi post-diploma

Nuovi corsi biennali post diploma a Osteria Grande. Succede grazie alla collaborazione fra Boom, il centro dedicato all’innovazione e alla conoscenza lanciato a inizio anno dall’azienda Crif, e Fitstic, la fondazione che in Emilia-Romagna è deputata all’organizzazione dei corsi ITS post-diploma ideati i per trasmettere le competenze tecnico-tecnologiche fondamentali nei settori della tecnologia, dell’informazione e della comunicazione. Boom ‘knowledge hub’ è stato creato dalla Crif con un investimento di 11 milioni in via Piemonte 6, a poca distanza dalla via emilia.

L’accordo fra Boom e Fitstic si concretizzerà sin da subito con l’organizzazione di quattro percorsi biennali post-diploma, che prenderanno il via a fineottobre. Ciascun corso prevede la formazione di 25 tecnici esperti in ambiti "divenuti cruciali all’interno dei sistemi aziendali odierni". Si va dal Marketing 4.0 alla progettazione e realizzazione di sistemi di realtà aumentata e virtuale; dalla sicurezza informatica alla business-intelligence e data- analysis.

"L’obiettivo di Boom è creare le competenze professionali per affrontare le nuove sfide in ambito lavorativo – afferma Loretta Chiusoli, chief Hr organization director e direttrice di Boom –. Il nostro obiettivo finale è creare un percorso di studi che non solo educhi, ma anche colleghi i giovani alle opportunità offerte dalle aziende".

"Siamo grati a Crif, che è anche nostro socio, per aver creduto nella nostra mission formativa – è il commento del Presidente di Fitstic, Gaudenzio Garavini -. Collaborazioni simili sono fondamentali per supportare i soggetti economici del nostro territorio in questo delicato momento di rivoluzione dei processi aziendali".

"Siamo molto onorati di ospitare sul territorio di Osteria Grande – dice il Sindaco di Castel San Pietro, Fausto Tinti – questi nuovi corsi Its, che faranno del polo di Boom un punto di riferimento non solo per i comuni il circondario imoles".

I corsi verranno presentati in occasione dell’open-day che si svolgerà negli spazi di Boom in via Piemonte 68 lunedì dalle 14.30 alle 17 e venerdì dalle 14.30 alle 17. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito fitstic.it. I corsi partiranno entro la fine del mese di ottobre 2023: le iscrizioni rimarranno aperte fino al 16 ottobre.