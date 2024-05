L’azienda TeaPak regala una giornata di volontariato ai dipendenti

Svolgere attività di volontariato durante il regolare orario lavorativo, coniugando la responsabilità sociale d’impresa e il benessere della comunità. È il regalo che TeaPak fa ai propri dipendenti. L’azienda imolese, sempre aperta alla creazione di partnership di valore, conferma così il suo impegno e senso di responsabilità verso la comunità in cui opera.

TeaPak non è nuova a questa iniziativa, promossa per la prima volta nel 2021, che ha visto aumentare ogni anno la quota partecipativa sia da parte del reparto produttivo che dal personale degli uffici. I dipendenti anche questa volta hanno aderito con entusiasmo, raggiungendo una partecipazione di circa il 90%. Del resto, il dono più prezioso che un’azienda possa fare ai propri lavoratori è il tempo. Tempo da poter dedicare ad altre attività, alla famiglia, agli hobby e alle persone meno fortunate.

La comunità è un bene prezioso per l’azienda che ha, nel corso del tempo, creato relazioni importanti con diverse associazioni del territorio, che hanno accolto i ‘TeaPakies’ per l’intera giornata di venerdì 17 maggio: No Sprechi, Rifugio del cane Enpa di Faenza, il Banco alimentare dell’Emilia-Romagna, Cuberdon, la Croce Rossa e gli asili nido, solo per citarne alcuni.

"Insieme, possiamo spingere verso un cambiamento positivo – sono le parole di Andrea Costa, co-fondatore e amministratore delegato di Teapak –, creando la cultura della solidarietà e sostenendo le meravigliose associazioni che operano nel nostro territorio e che, con un’energia incredibile e tanta passione, lavorano ogni giorno per creare una società più giusta e inclusiva".