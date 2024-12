L’impegno di Sacmi. Un mezzo donato all’Auser per trasportare i disabili

Una donazione speciale, a pochi giorni dalle feste natalizie, per rinnovare un impegno verso la comunità. Un automezzo attrezzato per il trasporto di persone con difficoltà motorie è stato regalato da Sacmi all’Auser in occasione del 105esimo anniversario del colosso cooperativo.

"Questo contributo si inserisce in una lunga tradizione di iniziative solidarietà e vicinanza ai bisogni del territorio – ricordano da Sacmi –, in particolare a supporto dei servizi destinati alle fasce più fragili della popolazione".

L’automezzo, un modello VW Caddy adattato per il trasporto di carrozzine, è stato scelto per rispondere alle esigenze di mobilità assistita di Auser. Con oltre 100 volontari attivi e più di settemila accompagnamenti compiuti nel 2024, l’associazione supporta quotidianamente cittadini che necessitano di accedere ai servizi socio-sanitari in città e nelle principali strutture ospedaliere regionali.

"Il 105esimo anniversario rappresenta un’occasione importante per riaffermare i nostri valori e il nostro legame con il territorio – sottolinea il presidente di Sacmi, Paolo Mongardi –. Essere parte attiva della comunità significa per noi contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone più bisognose, e per questo siamo felici di sostenere Auser Imola e il suo lavoro fondamentale a favore di chi, quotidianamente, deve affrontare problematiche di mobilità e isolamento".

L’automezzo, già in uso da Auser, è stato adattato per il trasporto delle persone con difficoltà motorie da un’azienda specializzata, così da garantire ai beneficiari la massima sicurezza e comfort. Nel caso specifico, la donazione di Sacmi contribuisce alla sostituzione di mezzi ormai obsoleti e al miglioramento dell’efficienza del servizio offerto dall’associazione, particolarmente impegnata nel trasporto dei dializzati e di persone anziane verso i centri diurni del territorio.

"Ringraziamo Sacmi per questa donazione, un gesto che ci permette di continuare a rispondere con efficacia alla crescente richiesta di accompagnamenti-trasporti per i cittadini in difficoltà – spiega Ivan Mazzanti, presidente di Auser –. Con l’aumento dei servizi richiesti dopo il periodo della pandemia, questo sostegno rappresenta un contributo fondamentale per rinnovare il nostro impegno a fianco delle persone più bisognose e garantire un trasporto dignitoso e sicuro a chi si affida a noi ogni giorno".