L’open day delle cantine. Arriva ‘Calici Erranti’

Un altro weekend di cultura enogastronomica. Domani, dalle ore 10.30 alle 18-30, si terrà ‘Calici Erranti’, un Open Day delle cantine di Imola e dintorni. Il progetto è firmato dal Nuovo Circondario Imolese, insieme all’agenzia ACE Services, nell’ambito del progetto "Economia di Prossimità" finanziato con un contributo della Città Metropolitana di Bologna. L’obiettivo è far conoscere le cantine locali, che hanno deciso di mettersi in rete per valorizzare i propri prodotti e promuovere il territorio. "Questo è un progetto importante, – dichiara Sergio Maccagnani, direttore generale del Nuovo Circondario Imolese – è un’opportunità per promuovere il territorio imolese da un punto di vista turistico, non solo per i motori, ma anche per il tessuto enogastronomico. Questo evento rappresenta il coronamento di una stagione estiva, primaverile e autunnale che ha visto tanti turisti sotto più prospettive." Le 12 cantine partecipanti (Assirelli Vini, l’Azienda Agricola Ca’ Bruciata, l’Azienda Agricola Giovannini, l’Azienda Agricola Macalè di Ragazzini Vito e figli, l’Azienda Agrituristica Severoli, la Cantina Poderi delle Rocche, le Cantine Zuffa, la Cantina Merlotta - Vignaioli dal 1962, il Podere Neretta - Azienda Agricola Suzzi Giuseppe, il Podere San Pietro, la Società Agricola Franchini e, infine, la Tenuta Franzona) apriranno le porte al pubblico dalle 10.30 alle 18.30, offrendo visite guidate delle strutture e dei vigneti, oltre alla possibilità di osservare da vicino le fasi della produzione vitivinicola. Ma non solo. Durante la giornata, le cantine ospiteranno inoltre eventi culturali e artistici.

"Vogliamo far vedere, in quest’occasione, la professionalità e la fatica dietro una bottiglia di vino – racconta il viticoltore Jacopo Giovannini, dell’azienda agricola omonima –, siamo molto contenti di poter far conoscere le tecniche e i terreni su cui nascono le nostre uve. Ci permetterà di mostrare il frutto che viene messo in bottiglia. Abbinare il vino alla cultura implica dare forza a ciò che è il territorio, non solo circoscrivendolo alla vite, ma anche all’arte." Ecco quindi due mostre di pittura: una della pittrice Tita presso l’Azienda Agricola Giovannini e una di Lorella Lauricella presso l’Azienda Agricola Poderi delle Rocche. A seguire, l’esposizione fotografica "Attimi di Pianura" a cura del fotografo Fabio Grandi presso il Podere Neretta; nella Società Agricola Franchini, la presentazione del progetto "Fumetti in cantina"; infine, nell’Azienda Vinicola Merlotta, la presentazione del libro "Triade Divina – Tridente, i valori dell’identità" a cura di Rolando Giovannini. "Parlerò di Merlotta, della loro storia, della loro azienda e dell’ubicazione della casa colonica risalente al Seicento, già con il nome specifico – spiega Giovannini –; quindi, l’importanza di legare a un prodotto di altissima qualità una parte di studi sulla casa antica e l’iconografia del loro simbolo, che porta i draghetti con in mezzo i tridenti, a cui è dedicata la nuova collezione di vini." La partecipazione è gratuita, ma si consiglia la prenotazione, mentre le degustazioni prevedono un costo fisso a persona di 15 euro per tre calici.

Francesca Pradelli