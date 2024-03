Motori accesi ad aprile per Lamborghini Arena e Wec

Il calendario 2024 dell’Autodromo è pronto a entrare nel vivo. Dopo una parte iniziale di stagione riservata a tante iniziative non motoristiche, eccezion fatta per alcuni di test riservati a Formula uno (AlphaTauri e McLaren), Mondiale Endurance e privati, il circuito tornerà presto il tempio delle quattro ruote. Sabato 6 e domenica 7 aprile è atteso infatti a Imola il Lamborghini Arena, il più grande evento organizzato dal marchio di Sant’Agata Bolognese che nel 2023 ha festeggiato il 60° anniversario. Poi c’è l’atteso Wec - World endurance championship, che approda in città dal 19 al 21 aprile, al quale seguirà dal 17 al 19 maggio il Gp di Formula 1. In mezzo, il 30 esimo anniversario della morte di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna (30 aprile – primo maggio).

Dal 31 maggio al 2 giugno primo weekend stagionale targato Aci, seguito il 21-23 giugno dalla Porsche cup Suisse. Dal 5 al 7 luglio ancora grandi auto in pista le auto, con le European Le Mans Series. Non solo quattro ruote, però, nel 2024 dell’Autodromo. Dopo il Duathlon sprint di dieci giorni fa, l’8 giugno ci sarà il Suzuki bike day. Il 30 giugno, invece, l’inedito passaggio del Tour de France, con le bici di nuovo protagoniste il 10 luglio grazie al Giro d’Italia donne. Dopo la pausa estiva, si riparte con l’Historic Minardi day del 24 e 25 agosto, seguito dal secondo Aci racing weekend (6-8 settembre), dalla mostra scambio del Crame (13-15 settembre) e dal ritorno di Imola green (21-22 settembre). Poi il Civ - Campionato italiano velocità moto del 28 e 29 settembre, il Giro dei Tre Monti (5-6 ottobre) e, ciliegiona sulla torta, le Finali Mondiali Ferrari (16-20 ottobre).