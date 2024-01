Anno d’oro per i musei civici di Imola: visitatori cresciuti di un terzo

Imola, 27 gennaio 2024 – Più 30 per cento di visitatori e +48 per cento di introiti da biglietti e vendite di pubblicazioni rispetto all’anno precedente. Il 2023 dei musei civici si chiude con risultati di grandissimo rilievo. Numeri che non solo consolidano il risultato già sorprendente del 2022 in termini di presenze e incassi, ma lo superano ampiamente. Il tutto "confermando, dati alla mano, la percezione dell’ottimo stato di salute dell’offerta culturale degli istituti museali imolesi – commentano dal Comune –, sempre più luoghi attrattivi e dinamici, in grado di rispondere alla domanda culturale dei cittadini e di attirare in modo sempre più sensibile visitatori provenienti anche da fuori regione".

Dall’analisi dei dati risulta che nel 2023 le presenze di visitatori nei tre spazi di ‘Imola musei’ (San Domenico, Rocca Sforzesca e Palazzo Tozzoni) hanno visto un incremento di quasi un terzo rispetto all’anno precedente: 30.955 gli accessi registrati, contro i 23.826 dell’anno precedente (+30 per cento). Un ulteriore boom di presenze dunque rispetto al 2022, che già era stato salutato dall’amministrazione comunale come un anno da incorniciare con risultati oltre ogni aspettativa.

Più nel dettaglio, il museo San Domenico nel 2023 ha registrato 6.713 ingressi, contro i 4.785 del 2022 (+40 per cento). Va tenuto conto che il museo è rimasto chiuso al pubblico per gran parte dell’anno, avendo riaperto alle visite solo a fine ottobre in occasione dell’inaugurazione della mostra dedicata a Bertozzi&Casoni.

La Rocca Sforzesca, tradizionalmente il luogo più frequentato dai turisti, nel 2023 ha visto ben 15.183 presenze, +13 per cento rispetto al 2022 (13.411).

Il dato giudicato "più significativo e sorprendente" dal Comune è però quello che riguarda Palazzo Tozzoni. Nel corso del 2023, la storica dimora di via Garibaldi è stata visitata da 9.059 persone, con un incremento del 61% rispetto all’anno precedente (5.630). "Paga evidentemente la scelta di individuare nella casa-museo dei conti Tozzoni il cuore del progetto espositivo su Bertozzi&Casoni, scelto da molti come luogo privilegiato per le visite guidate alla mostra", sottolineano dal Municipio.

Proprio riguardo alla mostra ‘Bertozzi&Casoni - Tranche de vie’, i dati sono ancora parziali perché riferiti solo ai primi due mesi di apertura (il percorso espositivo è attualmente aperto e proseguirà fino alla seconda metà di febbraio), tuttavia si può già tracciare un primo bilancio: nel periodo interessato dalla mostra (27 ottobre – 31 dicembre) gli accessi alle tre sedi espositive sono stati in totale 10.866. Confrontando i dati con lo stesso periodo del 2022 (+123%), si può avere un’idea di quanto forte sia stato l’impatto della mostra in termini di affluenza di pubblico nei tre musei.

Ottimi riscontri arrivano anche dal fronte delle attività didattiche con le scuole: nell’anno scolastico 2022-23 gli studenti che hanno frequentato i laboratori e le visite nei musei sono stati ben 7.195, +55% rispetto all’anno scolastico precedente.

Infine, anche i dati degli incassi da bigliettazione e bookshop nei musei hanno registrato un forte aumento: rispetto ai circa 40mila euro incassati nel 2022, nell’anno appena concluso le entrate hanno sfiorato i 60mila euro (59.245 euro per la precisione) con un 48% in più rispetto all’anno precedente.