Nuova ferrovia, confronto in sala consiglio

Un incontro pubblico sul tema del quadruplicamento della linea ferroviaria ad alta velocità organizzato dalla lista civica ‘Progetto Castel Guelfo’. L’appuntamento è in agenda per il prossimo 28 gennaio alle 20.30 alla sala consiliare di Palazzo Malvezzi Hercolani nel centro storico del paese. "Durante la serata i partecipanti verranno aggiornati circa il progetto e le possibili ricadute sul territorio in termini di benefici e criticità – fa sapere Vera Nicosia, presidente di ‘Progetto Castel Guelfo’ –. Sarà, inoltre, un’occasione per ascoltare le opinioni dei cittadini". All’incontro prenderà parte anche Armando Martignani del Comitato Imolese NOViadotto. "Progetto Castel Guelfo si propone di informare e condividere con la comunità prospettive e tematiche delicate, che riguardano il futuro del paese, sempre in un’ottica civica, apartitica e trasversale – continua la Nicosia –. Il modo migliore per farsi promotori di un confronto aperto, anche su temi complessi come questo".