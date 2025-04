Morto nel fiume, è un uomo del Trevigiano

Sarebbe un 34enne scomparso dal Trevigiano l’uomo il cui cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco l’altro ieri dalle acque del Santerno, a Imola. Era incastrato in uno degli sbarramenti fluviali in corrispondenza del ponte della ferrovia, in via Graziadei. A notarlo è stato un passante. A quanto si apprende, si tratterebbe di Daniele Mocellin, scomparso da Altivole, in provincia di Treviso. I familiari avevano lanciato un appello anche a "Chi l’ha visto?". Il cadavere non presentava segni di violenza e gli investigatori tendono a escludere il coinvolgimento di altre persone nel decesso.