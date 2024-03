Scuola, esposto e controlli: "Pizzigotti-Albertazzi sicure. Il restyling è in programma"

Circolano da giorni nelle chat delle famiglie degli studenti delle Scuole Pizzigotti-Albertazzi e sulle pagine social notizie che evidenzierebbero ancora una volta una presunta insicurezza dell’edificio scolastico così come denunciato anche con un esposto da alcuni cittadini. L’esposto si fonda su un accesso agli atti effettuato oltre dieci mesi fa dal consigliere di opposizione Giovanni Bottiglieri e che cita una relazione tecnica commissionata dalla stessa Amministrazione comunale nel 2022 ad un consulente. "Un esposto – spiega in una nota il municipio – che arriva con una precisione quasi chirurgica proprio a ridosso delle elezioni di giugno con il solo intento di creare paura nelle famiglie e screditare l’operato del sindaco uscente e della sua maggioranza".

Alla segnalazione è seguito un immediato sopralluogo, che si è svolto nella giornata di martedì da parte dei Vigili del fuoco che, però, non ha riscontrato criticità tali da ritenere insicuro l’edificio scolastico o necessaria la chiusura dello stesso.

Con l’obiettivo di "respingere al mittente l’ennesimo attacco strumentale", il sindaco di Castel San Pietro Terme Fausto Tinti ricorda che "nelle scorse settimane, in concomitanza con l’apertura dei lavori di manutenzione sui tetti delle scuole Girotondo, Rodari e Sassatelli, avevamo annunciato la partenza dell’attesa progettazione, già finanziata, dei lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico proprio delle scuole Pizzigotti-Albertazzi e della relativa palestra".

"La palestra – spiega Tinti – è da tempo non utilizzata a scopo precauzionale a causa della lesione riscontrata nella muratura che collega il portone con il sovrastante appoggio di una delle capriate di copertura ormai due anni orsono. Ancora una volta si sceglie di fare campagna elettorale giocando sulla paura e terrorizzando le famiglie. Questa Amministrazione è consapevole della necessità di riqualificare le scuole Pizzigotti-Albertazzi e su questo punto non ha mai mentito ai suoi cittadini rappresentando il percorso anche in consiglio di istituto dell’Istituto Comprensivo. L’intervento di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico è infatti nella programmazione dettata dal consiglio comunale attraverso il bilancio di previsione 2024-2026 e sarà, per ora, interamente sostenuto attingendo alle risorse del bilancio comunale".