"Cibo e buon clima. Come un paradiso"

"Per me questo è un paradiso terrestre" sostiene con serenità Sergio Galeotti, mentre prende un caffè e si gode i primi caldi dell’estate fuori, sotto la veranda di un bar. Per il cittadino, Castel Del Rio rappresenta una bellissima realtà in cui vivere.

E Galeotti non manca di spiegare i motivi. "Abbiamo degli ottimi prodotti locali, a chilometro zero, come i famosi marroni protagonisti della sagra tutti gli anni – dice infatti Galeotti – inoltre, il fatto di essere circondati da verde e colline rende il panorama una perfetta cornice in cui si incastra il paese. Insomma, tra natura, cibo e buon clima, non c’è niente di cui mi possa lamentare".