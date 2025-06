Maxi lite: calci e pugni ai poliziotti

Tensione nella notte in viale Marconi. Una violenta lite fra due donne davanti al dehor di un bar chiuso, innescata da futili motivi. Poi le litiganti dalle parole sarebbero passate ai fatti, cominciando ad avvinghiarsi. Provvidenziale l’intervento di una volante di polizia, giunta in quel momento nei paraggi dopo aver notato il bisticcio fra persone già note alle forze dell’ordine. Mentre una delle donne si allontanava, l’altra avrebbe iniziato a prendere a calci e pugni gli agenti per poi essere ammanettata. Nel frattempo i due poliziotti hanno dovuto fronteggiare – con non poche difficoltà – anche l’arrivo di un uomo, che si è difatto intromesso nelle operazioni. Per questo motivo gli agenti hanno deciso di caricarlo in macchina, dove avrebbe però dato il peggio di sè, cominciando a prendere a testate il vetro divisorio della volante. Una situazione riportata poi alla calma dai poliziotti intervenuti sul posto, che hanno poi portato l’uomo e la donna in commissariato per l’identificazione di rito.

g. t.