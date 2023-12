"Sicurezza, così non va . È ora di investire di più"

"Bene l’arrivo di nuove telecamere per la videosorveglianza, ma per garantire la sicurezza ai cittadini devono essere d’ausilio alla presenza delle forze di polizia sul territorio". Così il consigliere comunale della Lega, Simone Carapia, dopo il via libera del Circondario al progetto ‘Imola più sicura’ che nei prossimi mesi porterà all’installazione di 25 nuovi occhi elettronici tra stazione, centro storico e autodromo grazie a un doppio finanziamento: statale (173mila euro) e della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola (100mila euro).

"Le telecamere devono essere uno strumento nelle mani di chi deve garantire la sicurezza – avverte Carapia –. Riprendono atti criminosi che forse con la presenza sul territorio di una divisa non verrebbero compiuti. Da sole non trovano i colpevoli, danno solo elementi su cui le forze di polizia dovranno svolgere la loro attività. Proprio quella polizia già in forte carenza di organico".

E in questa ottica, secondo l’esponente di opposizione, siamo di fronte a "un cane che si morde la coda. Poco personale di polizia per strada – è la lettura di Carapia – che poi sarà impegnato a cercare di riconoscere i ladri filmati dalle telecamere, con la vittima del reato che ‘si tiene i cocci rotti’. Le telecamere, utilissime, devono essere affiancate a un efficiente servizio di vigilanza: nominarle ‘gestori della sicurezza’ significa voler prendere per i fondelli la gente".

Insomma, meglio prevenire che curare. E soprattutto, secondo il leghista, bisogna investire sul personale. "È indubbio che filmati riproducenti un reato siano di vitale importanza per gli inquirenti, ma da qui a dire che è il sistema stesso che garantisce la sicurezza ne passa…", mette in guardia Carapia. E aggiunge: "Un esempio calzante è quando il sindaco Panieri parla della polizia locale e con orgoglio dice che verranno acquistati quattro veicoli per ottenere consensi, cercando di nascondere il fatto che il problema non sono le auto, ma il problema è che non c’è chi le guida". Per la videosorveglianza, secondo il leghista, è lo stesso. "L’organico della polizia locale – conclude Carapia – ha un deficit di oltre il 40% dagli standard regionali. Sarebbe meglio vedere due agenti in più per strada piuttosto che sapere di essere al Grande fratello. Ognuno faccia la sua parte: visto che il Governo ha stanziato queste risorse per le telecamere, il Comune assuma più agenti perché è impensabile che, su un territorio come il nostro, nel mese scorso ci siano stati giorni dove non è uscita nemmeno una pattuglia nell’intero circondario".