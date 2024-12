Spostato il Consiglio, l’opposizione protesta

Cambia la data del Consiglio di fine anno a Casalfiumanese e l’opposizione protesta. "È inaccettabile – afferma Stefania Rovatti del gruppo ‘Voce – che il Consiglio comunale, inizialmente programmato in Conferenza dei Capigruppo per il 31 dicembre nel tardo pomeriggio, sia stato spostato unilateralmente senza alcun avviso né confronto con i consiglieri e, peggio ancora, di domenica orario cena alle 19 in periodo di feste".

Rovatti prosegue: "Questo dimostra non solo una mancanza di rispetto per chi è chiamato a svolgere il proprio ruolo istituzionale – accusa –, ma anche per i cittadini, che hanno diritto a un’amministrazione attenta e ben organizzata, un comportamento che calpesta le regole della democrazia e del rispetto istituzionale e dimostra che non è spirito di servizio come vuole far credere il Sindaco Poli, ma, un atteggiamento autoritario che non può essere tollerato. E il consigliere Patuelli (capogruppo di maggioranza, ndr) cosa ne pensa di questa gestione? Anche lui è a favore di queste decisioni prese senza nessun coinvolgimento e senza nessun rispetto per gli eletti e per i cittadini?"