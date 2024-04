Torna ’A teatro con Nilo’. Un ciclo di appuntamenti per stimolare i più giovani

A Casalfiumanese è tutto pronto per l’edizione annuale della rassegna ‘A teatro con Nilo’. Un ciclo di appuntamenti che, oltre al teatro del capoluogo, faranno tappa nella sala civica della frazione di San Martino in Pedriolo. Il percorso, avviato nel 2007 dall’amministrazione comunale con l’intento di prevenire i fenomeni legati all’abbandono scolastico e stimolare gli interessi delle fasce più giovani della popolazione, è intitolato alla memoria del compianto Danilo Poggiali. Un cartellone cresciuto negli anni, insieme all’impegno delle compagnie locali, e accompagnato da apprezzati laboratori teatrali in grado di coinvolgere più generazioni di casalesi. Si partirà dal teatro comunale di Casale questo sabato, alle 21, con ‘Peter Pan’ portato in scena dalla ‘Compagnia Instabile Jr’ per la regia di Giulio Colli. Replica il giorno dopo alle 17. Riflettori accesi invece a San Martino sabato 20 e domenica 21 aprile con la riedizione de ‘La gabbianella e il gatto’ a cura della ‘Compagnia Sottotono Jr’. Poi il fine settimana del 4 e 5 maggio toccherà ai più grandi della ‘Compagnia Sottotono’ salire sul palco per interpretare ‘Il malato immaginario’ di Molière. In parallelo, nelle stesse date ma nel capoluogo, ‘Il circo delle stranezze’ con la ‘Compagnia di mezzo’ (4 maggio alle 20.30) e ‘La magica tata’ con gli attori del gruppo ‘L’isola del tesoro’ (5 maggio nel pomeriggio alle 17). Due lavori griffati in toto dalla brava Reina Saracino.

Finale in crescendo l’11 e 12, alle 21 e alle 17, con la commedia in due atti ‘Una famiglia perfetta’ a cura della ‘Compagnia Instabile’ sotto la direzione di Giulio Colli. Epilogo il 24 e 25, sempre alle 21, affidato alla ‘Compagnia Volpi e Ranocchi’ con l’atteso spettacolo ‘Arrivederci Roma’. Tutti gli eventi, che fanno parte della programmazione circondariale ‘Nella splendida cornice 2024-Sulle strade del teatro per ragazzi’ inseriti in una progettualità di pertinenza del Distretto culturale imolese, sono a ingresso gratuito grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e alle programmazioni dell’Associazione Culturale Federica Negri di cui l’amministrazione sostiene le attività. "La rassegna teatrale – spiega la sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli –, così come i laboratori connessi, rappresenta un pilastro fondamentale della nostra comunità. Non solo ci offre un’opzione genuina di intrattenimento ma svolge pure un ruolo cruciale nell’opera di promozione della cultura e della coesione sociale".