Un programma fitto. Vettel sull’auto di Senna. Poi l’inno e il via alla gara

Rivazza e Tosa al completo, sia prati che tribune. Ancora posti a disposizione negli altri settori, ma il tutto esaurito è comunque vicino. La domenica del Gran premio di Formula 1 va come previsto verso quota 90mila spettatori. Se la Ferrari avesse strappato la pole position (quarto e quinto posto in griglia, invece), il sold-out sarebbe già arrivato. Ma la collina della passione e quella del batticuore risponderanno comunque ‘presente’.

Il programma di giornata è ricchissimo. Si parte già alle 8.30 con la Formula 3 e, a seguire, la Formula 2. Alle 11.45 Porsche Mobil 1 Supercup. Alle 12.30 scenderanno in pista alcune monoposto storiche. Alle 13 la parata dei piloti, seguita alle 13.40 da un momento dedicato ad Ayrton Senna. L’ex pilota della Ferrari, Sebastian Vettel, riporterà in pista la McLaren MP4/8. È la monoposto, esposta in questi giorni nella Fan zone di via Malsicura (aperta anche oggi con vari dj-set in programma), con cui il campione brasiliano gareggiò nel Mondiale del 1993, che sarebbe stato l’ultimo di Senna con la McLaren prima del suo passaggio alla Williams per la stagione successiva.

Alle 14.46 sarà il coro di voci bianche ‘Il Grillo d’oro’ a cantare l’inno nazionale domani prima del via (semaforo verde alle 15, previsti 63 giri). Il coro, che è affiliato alla galassia dell’Antoniano di Bologna, coinvolge bambini dai quattro ai 13 anni ed è diretto da Barbara Bendandi e Valentina Roncassaglia. L’arrangiamento orchestrale è affidato al maestro Maurizio Spaccazocchi. Ad accompagnare il coro la violinista Beatrice Ferrari, genovese, classe 2001, che si è laureata a marzo all’Accademia Internazionale ‘Incontri con il Maestro’.

Prima che risuonino le note dell’Inno di Mameli, quasi cento bambini della scuola elementare Pelloni Tabanelli (Montebello) daranno vita a una coreografia di massa, in omaggio a Senna e a Roland Ratzenberger. Muovendosi all’unisono, alzeranno le braccia al cielo per creare le bandiere di Brasile e Austria. Saranno sempre loro a comporre sullo schieramento il tricolore.

La formazione dei ‘grid kids’, a fianco dei piloti pronti per il via, sarà costituita da 20 bambini provenienti da località alluvionate nel maggio 2023 che frequentano le scuole elementari delle frazioni di Sasso Morelli e Sesto Imolese. Prima dell’accensione dei semafori e dello start ufficiale del Gp, a intrattenere la folla sarà Ema Stokholma, presentatrice radio-tv, dj e producer.

Tra gli ospiti vip, attesi tra gli altri il cantautore Cesare Cremonini, l’attore Stefano Accorsi e lo chef stellato Massimo Bottura. Sul fronte istituzionale, prevista invece la presenza del vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, e del sottosegretario agli Affari Esteri, Maria Tripodi, su delega dell’altro vicepremier, Antonio Tajani.