Attentato di Mosca, rivendicazione incerta

Siamo proprio sicuri che veramente a rivendicare l’attentato ed il conseguente massacro avvenuto all’interno di una sala concerti alla periferia di Mosca, di bambini, donne, civili, sia stato l’Isis? Come mai, per tempo, si è tanto premurata l’intelligence statunitense di informare le autorità politiche del Cremlino che ci sarebbe stato un attentato? E se ad eseguirlo siamo stati proprio 4 disgraziati con un mandante occidentale? Se poi Putin arrivasse con prove certe che sono stati gli occidentali come la mettiamo?

Adalberto de’ Bartolomeis