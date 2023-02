Bologna - Portomaggiore, orari impossibili

Da lunedì 20/02/2023 è uscito un nuovo orario per le corse sostitutive della tratta Bologna-Portomaggiore. Fino al 10 dicembre 2022, quando ancora c'era il treno da Bologna Centrale, la corsa partiva alle 13:31 con il Regionale 90278; dall' 11 dicembre 2022 si è passati all'autobus sostitutivo in partenza dall'Autostazione alle 13:24 con Bus B5140 (orario indicato essere in vigore fino al 09 dicembre 2023); dal 20 febbraio 2023 il Bus B5140 parte dall'Autostazione alle 13:22. Chiamiamoli lavori di potenziamento del servizio (e stiamo parlando di un servizio che sarà tale nel 2025 inoltrato), ma nel caso degli utenti si chiamano disagi a senso unico nel presente. Chiamiamoli i viaggi di Ulisse. L'orario di partenza della corsa nell'esempio sopra, invece di dare più margine, si è portato via 9 minuti in due mesi. Cosa deve fare mia figlia per non perdere quella corsa, una gara di velocità a piedi per il centro, con lo zaino pesante? Che alternative ha per arrivare a Molinella ad un orario simile e avere una vita normale (riposarsi, studiare, fare sport etc., etc.)? Nessuna alternativa, ho già letto non so quante volte le tabelle orari, comprese quelle delle corriere; e anche i cambi sono improponibili o inesistenti per una giornata umanamente sostenibile per chiunque (studente o lavoratore). Sono molto deluso da questa discriminazione, avevamo un servizio che mi permetteva di vivere lontano da Bologna ma di raggiungerla a condizioni accettabili, adesso si è solo peggiorato. Ci hanno tagliato fuori.

Davide Poli