Il Ministro dell’Economia ha annunciato che il canone tv non sarà più all’interno della bolletta energetica. Non riesco a capire. Finalmente si era riusciti a far pagare (quasi) tutti, perché allora tornare indietro? Era anche una soluzione comoda il pagamento rateale. Poi, altro fatto non trascurabile, dovremo pagare un ulteriore balzello per versare la tassa, alle poste, alle banche o altro gestore dei pagamenti.

Daniele Zocca