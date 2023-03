Chiese chiuse e chiese moderniste

È penoso vedere tante chiese sconsacrate, inutilizzate e soprattutto sempre chiuse se non nei momenti delle celebrazioni. Ferrara ha molte chiese riconosciute come tali dalla memoria delle forme antiche, per lo più a croce latina come ad accompagnare un cammino, con immagini sacre nel contesto adatto alla preghiera e alla liturgia. Il tempio, la chiesa dovrebbe essere come il Pronto Soccorso: in qualsiasi momento quel luogo di silenzio accoglie chi, credente e non credente, ha bisogno del conforto di una preghiera o di una riflessione. Non serve costruire nuovi edifici senza un campanile, spesso senza croce, in cemento e ferro con una pianta che disorienta tranne accorgersi di un povero crocifisso piantato a metà di una parete gelida come, appunto, il cemento armato. Si chiama stile "brutalista", giustamente. Non ispira neanche un'Ave Maria. Forse dovrebbe essere la Curia ad occuparsi di questa penosa situazione; tuttavia se anche il Comune, che tanto cura Ferrara, prendesse delle iniziative, avrebbe merito e gratitudine.

Iolanda Marsi