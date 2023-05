Ho letto con emozione l’articolo dedicato a Giuseppe Fanin , dato che ho sempre sentito parlare di questa vicenda in famiglia. Mio padre, Corrado, faceva parte dello stesso sindacato di cui Fanin era leader e ne ricordava la competenza e la mitezza, nonché il terribile contesto in cui il gruppo si trovava a operare. Fanin decise di non difendersi rimanendo così vittima di quei disgraziati mal consigliati che lo colpirono a morte.

Laura Capponcelli