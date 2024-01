I 30 all'ora e i semafori

I tecnici del Comune per - Bologna città a 30 Km/h hanno tenuto conto che tutti i gialli dei semafori hanno una temporizzazione per una usuale velocità di 50 Km/h ? La limitazione a 30 Km/h corrisponde a un 40% di velocità in meno e quindi la temporizzazione dei gialli andrebbe coerentemente compensata perché altrimenti molti attraversamenti avverranno con scatto del rosso e conseguenti multe e perdite di punti della patente. Se non l'hanno considerato e non provvedono all'adeguamento allora, come si sente dire da molti, il Comune farà cassa.

Giuseppe Barile