Sono d'accordo per le città green. A Bologna piantano alberi ovunque. Si coinvolgono cittadini e bimbI in feste tutte verdi. Peccato siano alberelli per lo più messi a dimora in parchi già esistenti. Per piacere, basta propaganda effimera. Sarebbe da bloccare il progetto del Passante e al posto del consumo di suolo piantare 1.000 alberi lungo tutto il suo percorso. Così si che si potrebbe avviare un discorso per una città più rispettosa dell'ambiente.

Gabriella Bravi