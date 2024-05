Dove non ci sono le guerre a fare danni ci pensa l'Unione Europea. Ci sono leggi devastanti. L'esempio è Formentera, il chiringuito fondato da un italiano nel 1994 oggi viene sfrattato grazie allo stop delle concessioni per far posto alle gare, cosa che avverrà anche per tutte le strutture balneari in Italia. Il rischio è che queste realtà imprenditoriali finiscano in mano a gruppi multinazionali.

Riccardo Ducci