La maggioranza di governo è solida

Quel che conta in politica sono i fatti.Credo e sembra che la.mia opinione sia proporzionata all'opinione pubblica che dovrebbe distinguere tra una sinistra quando era al governo ha praticamente ceduto lo Stato ad un assolutismo perdente,che rappresenta una minaccia alla pace sociale ed un governo che si scrolla di dosso l' anacronistico infruttuoso sistema comunista e cerca di riparare alla mancanza di attestati benefici e fare tutto cio' che non e' stato fatto. Forse, ma è naturale che tra partiti di maggioranza ci sia qualche elemento di discordia considerando che ogni partito ha una sua precisa fisionomia politica ma la sua unità quando serve non e' mai stata in pericolo. Una convergenza che frantuma lo speranzoso scavalcamento ordito per lesionare la credibilita' del centro- destra.Il governo e' un muro invalicabile mai scalfito dalle ambigue ostilità di una opposizione dove pero' vacilla oggi giorno la sua pretestuosita' di sostituirsi al governo. Dove vi e' una maggioranza che ha sempre considerato la disciplina e la maturita' politica del corpo elettorale una condizione essenziale per lo svolgimento dei vincoli garantiti nell' ordine e nella liberta'. Il risultato positivo è opera anche della maggioranza degli italiani. Anche la Cei deve farsene una ragione.

Gian Pietro Fogli