Le ambiguità delle super potenze mondiali

Chi è sano di mente non può non riconoscere l'impressionante disordine mondiale che sta sconvolgendo il mondo, con eventi senza precedenti, e che non è esagerato definire inimmaginabili. Ciò che è più grottesco viene rappresentato da quanto ci viene propinato dalla solita propaganda antioccidentale che ripete noiosamente il ritornello circa l'esistenza di un "nuovo ordine mondiale" guidato da Cina e Russia. Ma quale ordine mondiale? La Cina è perfino incapace di bloccare i ribelli Houthi che stanno impedendo i traffici marittimi, danneggiando enormemente le stesse esportazioni cinesi che transitano dal Mar Rosso. Questi paesi non sono superpotenze, ma bensì super-impotenze che stanno creando disordini e conflitti per danneggiare l'Occidente, ma non sono minimamente in grado di stabilire un controllo alternativo sul mondo, lasciando piuttosto un caos disarticolato e frastagliato.

Cristiano Martorella