L'Europa deve investire in Africa

Via della seta: in agricoltura, di questi ultimi tempi, si notano insetti nocivi che provocano molti danni e si ritiene provengano dalla Cina o quanto meno dall’Asia. Covid: le sue origini non sono note, si ritiene provenga dalla Cina, il governo cinese non collabora, non fornisce i dati richiesti dall’Oms inoltre si lamenta perché in Occidente si fanno troppi controlli sugli aerei provenienti da quel Paese. Ucraina: il governo Cinese dice di auspicare la pace ma non fa molto per ottenerla, anzi fa nuovi accordi con Putin per una collaborazione più stretta. Mi domando che utilità porta a noi, in Occidente, la cosiddetta Via della Seta per scambi con la Cina? Forse all’Europa conviene rivolgere lo sguardo verso il Sud del mondo cioè all’Africa. Le materie prime non mancano, si tratta di pagarle al giusto prezzo senza sfruttamento e poi aiutando quelle popolazioni con l’istruzione, lo sviluppo dell’agricoltura e dell’industria. Molti giovani rimarrebbero nei loro paesi riducendo l'emigrazione di massa.

Antonio Milano