Il Comune annuncia che a Bologna ci sarà più verde e meno cemento. Non investe però un centesimo per mitigare il degrado ambientale dei quartieri attraversati dal Passante di Mezzo, dove cresceranno ancora asfalto, traffico e smog. Tutto viene demandato al buon cuore di Società Autostrade, Ente non benefico, al momento affaccendata a tagliare alberi, costi e risorse di un progetto sbagliato.

Giovanni Casadio