Empoli 3 Bologna 1 - Commentare questa sconfitta, cercando come giustificazione ‘il pelo nell’uovo’, è molto difficile perché, come lo stesso Thiago ha ammesso, la verità è una sola: strameritata! Come tifoso, mi consolo pensando a quelle partite giocate magnificamente e voglio sperare di vederne ancora un paio fra le cinque rimaste in calendario. Un solo duplice pensierino: Aebischer cos’è? Barrow cos’ha?

G.M.